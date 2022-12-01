Артемий Лебедев раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Короткая ссылка
Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» раскритиковал слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.
Артемий Лебедев раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
  • РИА Новости
  • © Валерий Мельников

Он считает, что о чеченцах и бурятах понтифик узнал из украинских СМИ. 

По мнению Лебедева, Папа Римский сказал глупость. 

«Он всё-таки Папа Римский и должен следить за своей речью. И не просто повторять какую попало ... (несуразицу. — RT) просто потому, что её сказали... Короче, он это пересказал, и это стыд и позор Папе Римскому», — сказал Лебедев.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на круглом столе в Совфеде обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Захарова назвала это заявление понтифика запредельным извращением истины.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить