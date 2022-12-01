Артемий Лебедев раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах и бурятах

Дизайнер Артемий Лебедев в постоянной рубрике «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» раскритиковал слова Папы Римского Франциска о чеченцах и бурятах.

Он считает, что о чеченцах и бурятах понтифик узнал из украинских СМИ.

По мнению Лебедева, Папа Римский сказал глупость.

«Он всё-таки Папа Римский и должен следить за своей речью. И не просто повторять какую попало ... (несуразицу. — RT) просто потому, что её сказали... Короче, он это пересказал, и это стыд и позор Папе Римскому», — сказал Лебедев.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на круглом столе в Совфеде обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».

Захарова назвала это заявление понтифика запредельным извращением истины.