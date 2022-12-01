Артемий Лебедев раскритиковал слова Папы Римского о чеченцах и бурятах
- РИА Новости
- © Валерий Мельников
Он считает, что о чеченцах и бурятах понтифик узнал из украинских СМИ.
По мнению Лебедева, Папа Римский сказал глупость.
«Он всё-таки Папа Римский и должен следить за своей речью. И не просто повторять какую попало ... (несуразицу. — RT) просто потому, что её сказали... Короче, он это пересказал, и это стыд и позор Папе Римскому», — сказал Лебедев.
Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова на круглом столе в Совфеде обратила внимание на то, что понтифик в интервью американским СМИ назвал чеченцев и бурятов «самой жестокой частью российских войск на Украине».
Захарова назвала это заявление понтифика запредельным извращением истины.