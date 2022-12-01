Шольц заявил о планах предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тысяч военных ФРГ

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о планах предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тыс. военных ФРГ.

В ходе совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом Шольц заявил, что бундесвер будет повышать вклад в защиту территории стран Североатлантического альянса.

«Запланировано предоставить с 2025 года в распоряжение НАТО 30 тыс. военнослужащих ФРГ, которые будут находиться в высокой степени боеготовности», — цитирует его ТАСС.

Ранее Шольц во время выступления на конференции Социал-демократической партии Германии в немецком Фридрихсхафене заявил, что нельзя допустить превращения конфликта на Украине в войну между Россией и НАТО.