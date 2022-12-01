Глава Минэкономики Германии разрешил ВСУ стрелять в российских военных из немецкого оружия

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Глава министерства экономики Германии Роберт Хабек подписал документ, который разрешает украинским военным применять немецкое оружие против ВС России.
Глава Минэкономики Германии разрешил ВСУ стрелять в российских военных из немецкого оружия
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/Christian Spicker

Он подчеркнул важность поставок оружия на Украину.

Хабек добавил, что нельзя легкомысленно аплодировать тому факту, что российские военные могут пострадать или быть убитыми из немецкого оружия.

«Это я. На разрешении (использовать вооружения. — RT) стоит моя подпись», — приводит РИА Новости его слова в интервью изданию Stern.

Ранее вице-премьер — министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Германия слишком слабо помогает Украине в военной сфере.

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