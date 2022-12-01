Министр обороны Польши обвинил Германию в слабой военной помощи Украине

Германия слишком слабо помогает Украине в военной сфере, заявил вице-премьер — министр обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления в парламенте.

Его слова приводит ТАСС.

Блащак утверждает, что «немецкая военная помощь носила, прежде всего, декларативный характер».

«Слабое участие Германии в помощи Украине — это факт», — констатировал он.

В конце октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

По его словам, ФРГ могла бы помогать украинской стороне быстрее и в больших объёмах.