Министр обороны Польши обвинил Германию в слабой военной помощи Украине
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Его слова приводит ТАСС.
Блащак утверждает, что «немецкая военная помощь носила, прежде всего, декларативный характер».
«Слабое участие Германии в помощи Украине — это факт», — констатировал он.
В конце октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.
По его словам, ФРГ могла бы помогать украинской стороне быстрее и в больших объёмах.