Министр обороны Польши обвинил Германию в слабой военной помощи Украине

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Германия слишком слабо помогает Украине в военной сфере, заявил вице-премьер — министр обороны Польши Мариуш Блащак во время выступления в парламенте.
Министр обороны Польши обвинил Германию в слабой военной помощи Украине
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Его слова приводит ТАСС.

Блащак утверждает, что «немецкая военная помощь носила, прежде всего, декларативный характер».

«Слабое участие Германии в помощи Украине — это факт», — констатировал он.

В конце октября новый посол Украины в Германии Алексей Макеев подверг критике объёмы помощи, которые Берлин выделяет Киеву.

По его словам, ФРГ могла бы помогать украинской стороне быстрее и в больших объёмах.

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