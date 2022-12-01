Представитель ЕК Спинант: ЕС не будет извиняться за слова о гибели ста тысяч военных ВСУ

Официальный представитель ЕК Дана Спинант прокомментировала ситуацию с заявлением о гибели на Украине ста тысяч военных ВСУ.

«Не было необходимости в извинениях, мы объяснили в соцсетях контекст и причины. Мы добиваемся с Украиной общих целей, в том числе в вопросах расследования преступлений этой агрессии и их преследования», — приводит её слова РИА Новости.

30 ноября Европейская комиссия удалила из письменного и видеозаявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен данные по числу погибших на Украине военных и гражданских с момента начала спецоперации.

В заявлении главы ЕК говорилось, что, по её данным, «свыше 100 тыс. украинских военных и более 20 тыс. гражданских лиц погибли» с начала спецоперации.