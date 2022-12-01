Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры в Европе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отменить русскую культуру в Европе невозможно, несмотря на попытки евробюрократов стимулировать антироссийские настроения.

Об этом он сказал на пресс-конференции, обращаясь к соотечественникам.

«Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Россией, со своей родиной, кто бережёт язык, кто воспитывает на своём языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, русские в современной Европе несли культуру, «обогащали те страны, в которых они оказались».

«Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских», — добавил Лавров.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.