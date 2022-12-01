Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры в Европе

Короткая ссылка
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отменить русскую культуру в Европе невозможно, несмотря на попытки евробюрократов стимулировать антироссийские настроения.
Лавров заявил о невозможности отмены русской культуры в Европе
  • globallookpress.com
  • © Mission of Russia EU

Об этом он сказал на пресс-конференции, обращаясь к соотечественникам.

«Я хотел бы выразить нашу солидарность со всеми теми, кто продолжает, живя за границей, ассоциировать себя с Россией, со своей родиной, кто бережёт язык, кто воспитывает на своём языке детей, внуков, старается продвигать взаимопроникновение культур», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, русские в современной Европе несли культуру, «обогащали те страны, в которых они оказались».

«Эту культуру отменить невозможно, она неподвластна никаким Боррелям и прочим бюрократам, пытающимся стимулировать русофобские настроения, пытающимся подзуживать обычное население, ну просто дискриминировать русских», — добавил Лавров.

Ранее уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что запрет русской культуры и русского языка даст обратный эффект.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить