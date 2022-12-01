Боррель: на заседании ОБСЕ обсудят возможность конфискации замороженных российских активов

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель сообщил, что на заседании Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсудит возможности конфискации замороженных российских активов и использования их на нужды Украины.
Боррель: на заседании ОБСЕ обсудят возможность конфискации замороженных российских активов
  • globallookpress.com
  • © EUC/Keystone Press Agency

«Мы обсудим все законные возможности, чтобы обеспечить оплату со стороны России причиняемых разрушений на Украине», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, пока российские средства заблокированы, но не конфискованы. 

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила создать структуру для управления активами России.

По данным Politico, Евросоюз заморозил российские активы на сумму €68 млрд. Отмечается, что большая часть замороженных активов находится в Бельгии.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с RT заявил, что глава Еврокомиссии намерена легализовать понятие «грабёж», заявляя о создании специальных структур для управления активами России.

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