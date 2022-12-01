Politico: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон

Задержанные на Аляске двое жителей Чукотки содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, штат Вашингтон.

Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что в начале октября Сергей и Максим доплыли на рыбацкой лодке до острова Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки.

Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории России.

В середине ноября стало известно о задержании пяти россиян в египетской Александрии, все они — члены экипажа судна, перевозившего лекарства.