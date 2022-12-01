Politico: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон

Короткая ссылка
Задержанные на Аляске двое жителей Чукотки содержатся в следственном изоляторе в городе Такома, штат Вашингтон.
Politico: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон
  • Gettyimages.ru
  • © Randy Faris

Об этом пишет Politico.

В статье говорится, что в начале октября Сергей и Максим доплыли на рыбацкой лодке до острова Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки.

Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории России.

В середине ноября стало известно о задержании пяти россиян в египетской Александрии, все они — члены экипажа судна, перевозившего лекарства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить