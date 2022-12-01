Politico: задержанные на Аляске жители Чукотки находятся под стражей в штате Вашингтон
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Об этом пишет Politico.
В статье говорится, что в начале октября Сергей и Максим доплыли на рыбацкой лодке до острова Святого Лаврентия в 80 км от Чукотки.
Источник сообщил РИА Новости, что оба жителя Чукотки поплыли на лодке на Аляску намеренно, чтобы уйти от ответственности за определённые действия на территории России.
В середине ноября стало известно о задержании пяти россиян в египетской Александрии, все они — члены экипажа судна, перевозившего лекарства.