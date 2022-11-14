В Александрии задержаны пятеро россиян из экипажа грузового судна

Пятеро россиян задержаны в египетской Александрии, все они — члены экипажа судна, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте.

«Посольство России в Египте и Генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного судна... среди членов экипажа которого пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник», — сказали в дипмиссии.

Грузовое судно Soy под флагом Коморских островов задержали 4 ноября, отметили там.

По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. По сведениям местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений.

Дипломаты находятся в контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, предоставленным Каиром.