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В Александрии задержаны пятеро россиян из экипажа грузового судна

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Пятеро россиян задержаны в египетской Александрии, все они — члены экипажа судна, перевозившего лекарства, сообщили РИА Новости в Генеральном консульстве в Египте.
В Александрии задержаны пятеро россиян из экипажа грузового судна
  • Gettyimages.ru

«Посольство России в Египте и Генеральное консульство плотно занимаются ситуацией вокруг задержанного судна... среди членов экипажа которого пять российских граждан, в том числе капитан и его старший помощник», — сказали в дипмиссии.

Грузовое судно Soy под флагом Коморских островов задержали 4 ноября, отметили там.

По предварительным данным, на борту находились лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества. По сведениям местных органов, состояние здоровья задержанных не вызывает опасений.

Дипломаты находятся в контакте с МИД Египта и другими уполномоченными органами, а также родственниками задержанных и адвокатом, предоставленным Каиром.

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