Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом

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Глава российского МИД Сергей Лавров прокомментировал отношения России и Запада.
Лавров заявил о невозможности восстановления прежних отношений России с Западом
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«Ясно лишь то, что если, и когда, в какой-то момент времени наши западные соседи, а от соседства никуда не деться, наши западные соседи и бывшие партнёры вдруг заинтересуются тем, чтобы как-то восстановить совместную работу по европейской безопасности, то восстановления не получится», — сказал Лавров.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Москвой в текущих условиях.

По его мнению, возможности для содержательного диалога нет, пока российская сторона «будет продолжать вести себя так, как ведёт сейчас», в том числе в отношении Украины.

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