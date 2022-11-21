Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Россией
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Его заявление приводит РИА Новости.
По его мнению, возможности для содержательного диалога нет, пока российская сторона «будет продолжать вести себя так, как ведёт сейчас», в том числе в отношении Украины.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.
Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».