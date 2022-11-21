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Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Россией

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Москвой в текущих условиях. Об этом он сказал в ходе заседания парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.
Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Его заявление приводит РИА Новости

По его мнению, возможности для содержательного диалога нет, пока российская сторона «будет продолжать вести себя так, как ведёт сейчас», в том числе в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».

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