Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о невозможности содержательного диалога с Москвой в текущих условиях. Об этом он сказал в ходе заседания парламентской ассамблеи Североатлантического альянса.

Его заявление приводит РИА Новости.

По его мнению, возможности для содержательного диалога нет, пока российская сторона «будет продолжать вести себя так, как ведёт сейчас», в том числе в отношении Украины.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что диалог с Западом может стать укрепляющим элементом в переговорах между Россией и Украиной.

Он добавил, что поступающие с Запада директивы «весьма скрупулёзно выполняются Киевом».