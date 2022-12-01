Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию

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Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.
Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию
  • Gettyimages.ru

«Что касается универсальных запчастей, например масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию», — заявил он.

Вонгсинсават уточнил, что Бангкок ждёт от российских компаний подробного списка по объёмам и характеристикам для поставок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки для россиян в нынешних условиях.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН сообщил о стабилизации ситуации с запчастями в России.

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