Посол Вонгсинсават заявил о готовности Таиланда экспортировать автозапчасти в Россию

Бангкок готов экспортировать в Россию автозапчасти, заявил в интервью РИА Новости посол Таиланда в России Сасиват Вонгсинсават.

«Что касается универсальных запчастей, например масляных фильтров, воздушных фильтров, резиновых деталей, а также других автомобильных аксессуаров, они уже готовы для экспорта в Россию», — заявил он.

Вонгсинсават уточнил, что Бангкок ждёт от российских компаний подробного списка по объёмам и характеристикам для поставок.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что автомобили должны стать гораздо более доступными для покупки для россиян в нынешних условиях.

Вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН сообщил о стабилизации ситуации с запчастями в России.