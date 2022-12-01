Shūkan Gendai: Япония отказалась сотрудничать с США по разработке нового истребителя

Япония отказалась сотрудничать с США в разработке нового истребителя из-за отказа Lockheed Martin предоставить ей передовые технологии, сообщает газета Shūkan Gendai.

Как отметил источник газеты в Минобороны Японии, американская корпорация Lockheed Martin не пожелала делиться технологиями для создания нового истребителя.

В то же время британская компания BAE Systems пообещала полную прозрачность.

«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнёрству с Великобританией и Италией», — говорится в материале.

17 октября японский премьер Фумио Кисида заявил, что власти Японии намерены уделить больше внимания укреплению возможностей войск вести длительные боевые действия.