Shūkan Gendai: Япония отказалась сотрудничать с США по разработке нового истребителя
Как отметил источник газеты в Минобороны Японии, американская корпорация Lockheed Martin не пожелала делиться технологиями для создания нового истребителя.
В то же время британская компания BAE Systems пообещала полную прозрачность.
«Взвесив холодное отношение США и доброжелательный британский подход, японское оборонное ведомство склонилось к партнёрству с Великобританией и Италией», — говорится в материале.
17 октября японский премьер Фумио Кисида заявил, что власти Японии намерены уделить больше внимания укреплению возможностей войск вести длительные боевые действия.