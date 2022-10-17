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В Японии сообщили о планах повысить возможности войск в ведении длительных боевых действий

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Власти Японии намерены уделить больше внимания укреплению возможностей войск вести длительные боевые действия, заявил японский премьер-министр Фумио Кисида.
В Японии сообщили о планах повысить возможности войск в ведении длительных боевых действий
  • AP

Он отметил, что правительство планирует комплексно подойти к укреплению обороны страны при формировании госбюджета на следующий год.

«Крайне важным моментом при этом станет формирование потенциала ведения длительных военных действий, а также укрепление соответствующих оборонных сооружений», — цитирует политика ТАСС.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что в Вашингтоне устами посла подталкивают Токио к полному отказу от ограничений в военной сфере, закреплённых в Конституции.

Дипломат напомнила, что ранее глава японского правительства допускал возможность нанесения превентивных ударов по базам противника в рамках пересмотра национальной оборонной стратегии.

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