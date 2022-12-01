Макрон заявил о заинтересованности Франции в возобновлении стратегического диалога с США

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Франция заинтересована в возобновлении стратегического диалога с США, заявил французский президент Эммануэль Макрон.

«Франция желает восстановления стратегического диалога и общей повестки с Соединёнными Штатами», — приводит ТАСС слова Макрона на встрече с представителями французской диаспоры.

В то же время французский лидер отметил, что планы США по субсидированию американских компаний в рамках Акта о снижении инфляции могут расколоть Запад.

Ранее сообщалось, что Макрон и другие европейские лидеры недовольны новой политикой Соединённых Штатов, которая, по их мнению, усугубляет экономические проблемы, вызванные военными действиями на Украине.

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