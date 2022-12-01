CNN: США планируют начать тренировки большего числа украинских военных
«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя», — говорится в сообщении.
Отмечается, что тренировки будут включать координацию манёвров пехоты при поддержке артиллерии.
Согласно данным телеканала, на американской базе в ФРГ планируется готовить 2,5 тыс. бойцов ВСУ ежемесячно.
Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.