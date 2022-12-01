CNN: США планируют начать тренировки большего числа украинских военных

США планируют начать тренировать значительно большее число украинских военнослужащих, сообщает телеканал CNN.

«В рамках новой программы США начнут учить значительно более многочисленные группы украинских солдат более сложной тактике ведения боя», — говорится в сообщении.

Отмечается, что тренировки будут включать координацию манёвров пехоты при поддержке артиллерии.

Согласно данным телеканала, на американской базе в ФРГ планируется готовить 2,5 тыс. бойцов ВСУ ежемесячно.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз в рекордные сроки запускает миссию по тренировке 15 тыс. украинских военнослужащих и уверен, что продолжение широкой военной помощи Киеву является верной военной стратегией.