Кандидат на пост посла США: переговоры по ДСНВ с Россией возможны после инспекций

Для переговоров по ДСНВ с Россией Москва должна разрешить проведение инспекций в рамках договора, заявила кандидат на пост американского посла Линн Трейси.

«Президент Байден заявил, что администрация готова к переговорам о новом соглашении о контроле над вооружениями на смену ДСНВ... Но нам нужно, чтобы Россия разрешила инспекции в рамках договора», — цитирует её РИА Новости.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия и США не смогли согласовать программу работы комиссии по ДСНВ.

При этом, по его словам, Россия никогда не пыталась прекратить диалог с США.