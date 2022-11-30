Национальное собрание Франции призвало кабмин ввести санкции против Азербайджана

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Национальное собрание Франции приняло резолюцию, в которой призывает правительство страны рассмотреть возможность введения санкций против Азербайджана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

«Правительству следует рассмотреть возможность введения персональных экономических санкций в случае, если атаки против Армении будут продолжаться», — отмечается в резолюции.

Ещё один пункт резолюции касается необходимости проведения международного расследования военных преступлений, которые могли быть совершены в отношении армянских военнослужащих и гражданских лиц.

Ранее азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном.

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