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Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном

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Азербайджанский лидер Ильхам Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном.
Алиев выступил против участия Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном
  • AP
  • © Sean Gallup

Соответствующее заявление он сделал на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика».

«Меньше чем через неделю после встречи в Праге президент Франции Макрон в своём интервью раскритиковал Азербайджан и обвинил нас в том, чего мы не совершали. После этого последовала всем известная резолюция сената Франции, которая является абсолютно неприемлемой и оскорбительной. Далее была ещё одна антиазербайджанская резолюция Национальной ассамблеи Франции, а затем — попытка Франции атаковать нас через Саммит Франкофонии», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, все эти действия и заявления делают невозможным участие Франции в мирном процессе между Баку и Ереваном.

«Учитывая всё это, понятно, что Франция не может принимать участия в мирном процессе», — отметил Алиев.

В сентябре президент Франции Эммануэль Макрон в разговоре с Алиевым призвал вернуться к соблюдению режима прекращения огня между Баку и Ереваном.

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