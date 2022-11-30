Боевики «Джабхат ан-Нусры» готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим.

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики... планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что в населённых пунктах Нахлая и Джиср-эш-Шугур боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчётов для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВКС России уничтожили около десяти террористов в сирийском Идлибе.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.