Боевики «Джабхат ан-Нусры» готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим

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Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров заявил, что боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим.
Боевики «Джабхат ан-Нусры» готовятся ударить беспилотниками по авиабазе Хмеймим
  • РИА Новости
  • © Дмитрий Виноградов

«По информации, поступившей в российский Центр по примирению враждующих сторон, боевики... планируют нанесение ударов с использованием беспилотных летательных аппаратов по российской авиационной базе Хмеймим и позициям сирийских правительственных сил в районе населённых пунктов Джурин, Серакаб и Кафер-Небель провинции Идлиб», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что в населённых пунктах Нахлая и Джиср-эш-Шугур боевики завершили оборудование площадок и переброску на них расчётов для запуска беспилотных летательных аппаратов.

Ранее ВКС России уничтожили около десяти террористов в сирийском Идлибе.

«Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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