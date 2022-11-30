МО: в ходе патрулирования самолёты России и КНР совершили посадки на аэродромах друг друга
Об этом сообщили в Минобороны России.
«Впервые в ходе совместного воздушного патрулирования выполнены посадки российских самолётов на аэродроме в Китайской Народной Республике и китайских самолётов на аэродроме на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении ведомства.
На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.
Уточняется, что самолёты России и КНР действовали в соответствии с международным правом, воздушное пространство других государств не было нарушено.
В сентябре корабли Военно-морского флота России и Военно-морских сил Китая провели совместное патрулирование в акватории Тихого океана.