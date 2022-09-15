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Корабли России и Китая проводят совместное патрулирование в акватории Тихого океана

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Корабли Военно-морского флота России и военно-морских сил Китая осуществляют совместное патрулирование в акватории Тихого океана.

«В рамках реализации программы международного военного сотрудничества боевые корабли военно-морского флота России и военно-морских сил народно-освободительной армии Китая проводят второе совместное патрулирование в акватории Тихого океана», — приводит РИА Новости сообщение российского Минобороны.

Отмечается, что ВМФ России представлены отрядом кораблей Тихоокеанского флота.

Также сообщается, что экипажи кораблей отработают тактическое маневрирование и организацию связи.

Ранее экипажи большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» и большого десантного корабля «Александр Отраковский» из состава арктической группировки Северного флота отработали оборонительные действия на учениях в Арктике.

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