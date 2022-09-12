Экипажи Северного флота отработали оборонительные действия на учениях в Арктике
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минобороны России.
Также был задействован личный состав тактической группы, дислоцированной на острове Котельный.
«Арктический поход надводных сил Северного флота начался 10 августа с выходом из главной базы Северного флота города Североморска. Поход проходит под флагом заместителя командующего Северным флотом вице-адмирала Олега Голубева. За время арктического похода корабли и суда обеспечения Северного флота прошли уже около шести тысяч морских миль», — отмечается в сообщении.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что Балтийский флот провёл тактико-специальное учение с подразделениями связи в Калининградской области.