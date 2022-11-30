МИД России: диалог с США по стратстабильности возможен при наличии адекватного партнёра

Диалог с Вашингтоном по стратстабильности возможен при наличии в США адекватного партнёра, заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

Об этом пишет РИА Новости.

По словам дипломата, Россия «в принципиальном плане» никогда не отказывалась от диалога.

«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнёра с другой стороны. Для этого необходимо «дозревание» США до серьёзного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши красные линии в области безопасности», — подчеркнул Ермаков.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что нет никаких сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратегической стабильности.