Захарова напомнила Столтенбергу и Боррелю позицию НАТО при ударах по Югославии

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу и главе дипломатии ЕС Жозепу Боррелю позицию альянса при ударах сил НАТО по объектам электроснабжения и водоснабжения Югославии в 1999 году.

В своём Telegram-канале она привела отрывок из брифинга пресс-секретаря НАТО Джейми Шиа от 25 мая 1999 год. Он отвечал на вопрос, почему силы НАТО лишают «страну 70% не только электричества, но и водоснабжения, ведь, по вашим словам, (НАТО. — RT) наносит удары только по военным объектам».

«К сожалению, от электроэнергии также зависят системы командования и управления. Если Милошевич действительно хочет, чтобы у его граждан были вода и электричество, всё что он должен сделать — принять условия НАТО, и мы остановим эту кампанию», — приводит Захарова слова Шиа.

14 ноября зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя решение участников Генеральной Ассамблеи ООН о принятии резолюции по выплатам «репараций» Украине, заявил, что всемирной организации стоит призвать к возмещению Соединёнными Штатами ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим пострадавшим от американцев странам.