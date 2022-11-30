Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы коммуникации с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, он выразил мнение, что трудности предстоящей зимы увеличивают важность достижения мира и необходимо закрыть факторы, которые могут «привести к эскалации».

«Нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — заявил Сийярто.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Соединённые Штаты вынуждены выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой.