Глава МИД Венгрии Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы связи с Россией

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал страны НАТО не закрывать каналы коммуникации с Москвой. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, он выразил мнение, что трудности предстоящей зимы увеличивают важность достижения мира и необходимо закрыть факторы, которые могут «привести к эскалации».

«Нельзя перекрывать каналы коммуникации, надо сохранять возможность как минимум стратегической коммуникации с русскими, даже зная, что суть этих коммуникаций не может приблизить к тому, как было раньше», — заявил Сийярто.

Ранее издание Foreign Policy сообщило, что Соединённые Штаты вынуждены выбирать между новыми поставками вооружения Киеву и риском эскалации отношений с Москвой.

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