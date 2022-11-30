Google и YouTube потратят $13,2 млн на борьбу с дезинформацией

Американская компания Google и видеохостинг YouTube выделят $13,2 млн в качестве гранта для борьбы с дезинформацией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на блог компании.

«Google и YouTube объявляют о гранте в размере $13,2 млн для International Fact-Checking Network», — говорится в материале.

Отмечается, что данные средства пойдут на поддержку сети из 135 организаций, работающих на 80 языках, в сфере проверки фактов.

При этом грант станет самым большим в истории компании из выделенных на эти цели.

Также уточняется, что поисковик в выдаче будет помечать проверенные статьи в новостях и картинках. В видеохостинге также появится данная панель.

Ранее владелец социальной сети Twitter Илон Маск пожаловался в своём аккаунте, что Apple и Google фактически контролируют доступ к большей части интернета.

Он также пообещал обнародовать документы, свидетельствующие о подавлении свободы слова в США.