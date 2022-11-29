Столтенберг сообщил, что с началом СВО командование НАТО получило больше полномочий

НАТО активировало свои оборонные планы в день начала Россией специальной военной операции на Украине, командованию альянса были предоставлены дополнительные возможности для переброски сил, заявил глава блока Йенс Столтенберг.

«Это означает, что главнокомандующий силами НАТО получил больше полномочий по перемещению сил, а также морских, наземных и воздушных средств в те регионы, где они необходимы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что альянс значительно усилил военное присутствие на восточном фланге и имеет в своём распоряжении «несколько сотен тысяч боеготовых сил».

29 ноября Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.