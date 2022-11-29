Столтенберг сообщил, что с началом СВО командование НАТО получило больше полномочий
- AFP
- © Kenzo Tribouillard
«Это означает, что главнокомандующий силами НАТО получил больше полномочий по перемещению сил, а также морских, наземных и воздушных средств в те регионы, где они необходимы», — цитирует его ТАСС.
Он добавил, что альянс значительно усилил военное присутствие на восточном фланге и имеет в своём распоряжении «несколько сотен тысяч боеготовых сил».
29 ноября Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.