Столтенберг сообщил, что с началом СВО командование НАТО получило больше полномочий

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НАТО активировало свои оборонные планы в день начала Россией специальной военной операции на Украине, командованию альянса были предоставлены дополнительные возможности для переброски сил, заявил глава блока Йенс Столтенберг.
Столтенберг сообщил, что с началом СВО командование НАТО получило больше полномочий
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Это означает, что главнокомандующий силами НАТО получил больше полномочий по перемещению сил, а также морских, наземных и воздушных средств в те регионы, где они необходимы», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что альянс значительно усилил военное присутствие на восточном фланге и имеет в своём распоряжении «несколько сотен тысяч боеготовых сил».

29 ноября Йенс Столтенберг выступил с заявлением, что «единственным путём к миру» на Украине являются постоянные поставки оружия украинской армии.

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