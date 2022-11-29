Депутат Слуцкий: в Соединённых Штатах сняли табу с темы выхода страны из НАТО

Публичное поднятие вопроса о выходе Соединённых Штатов из НАТО в американском обществе снимает с этой темы табу и даёт этой идее возможность найти всё больше сторонников, считает глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. По его словам, при развитии такого сценария киевский режим получает всё больше шансов стать реальным могильщиком Североатлантического альянса.

Такое мнение он выразил в беседе с RT.

«Прекрати НАТО своё существование в 1991 году вместе с Варшавским договором, мир был бы другим. Скорее всего, лучше. С меньшим числом войн и вооружённых конфликтов», — сказал депутат.

Он подчеркнул, что у истории нет сослагательного наклонения, «но есть тенденции, которые возрождаются».

«Так, пробивается сквозь толщу американских политических амбиций и военно-промышленного лобби идея упразднения Североатлантического альянса», — рассказал он.

Слуцкий отметил, что «по справедливой логике» НАТО следовало распустить с распадом Советского Союза, так как исчезла так называемая угроза советской экспансии, однако альянс взял курс на расширение на восток.

«США при всём этом окончательно провозгласили себя «локомотивом» альянса, подмяв под свои интересы Европу и повязав её коллективной ответственностью за насильственную смену неугодных Вашингтону режимов в бывшей Югославии, Афганистане, Ливии. В Сирии этого не дали сделать мы», — добавил парламентарий.

Сегодня же натовцы под американским предводительством «фактически воюют уже против России руками украинцев», констатировал политик.

«И теперь уже не где-то в России, а в США предлагают «закрыть» НАТО. Вернее — выйти из него, что на деле будет означать начало конца организации», — сказал он.

Так, американская газета The Hill опубликовала статью бывшего помощника заместителя генпрокурора США Брюса Фейна, который предложил конгрессу прекратить членство США в НАТО.

По мнению Фейна, это позволит завершить конфликт на Украине и даст возможность США сэкономить миллиарды долларов, которые идут на поддержку Киева.

При этом конгресс США мог бы получить за это решение Нобелевскую премию, считает Фейн.

Слуцкий, со своей стороны, выразил мнение, что это является хорошей возможностью для получивших почти большинство в конгрессе республиканцев сэкономить значительные средства американских налогоплательщиков — «более $100 млрд в год», — о которых говорит Фейн и которые идут на поддержание киевского режима.

«Публикацией в солидном издании с темы снято табу. Идея возродилась на «родной» альянсу территории, пробивает себе дорогу. Путь будет тернистым, это очевидно. Но рано или поздно число его приверженцев начнёт увеличиваться. И вскормленный США киевский режим, как предрекал председатель Госдумы Вячеслав Володин, действительно получает всё больше шансов стать реальным могильщиком НАТО», — уверен депутат.

Как ранее заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, киевский режим трижды доказал миру несостоятельность Североатлантического альянса.