Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон не будет включать Россию в список спонсоров терроризма

Соединённые Штаты не будут включать Россию в американский список стран — спонсоров терроризма, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

По его словам, среди прочего это может навредить зерновой сделке, пишет ТАСС.

Он пояснил, что у США есть конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств — спонсоров терроризма, а использование такого законодательства ограничит способности Вашингтона.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.