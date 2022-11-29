Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон не будет включать Россию в список спонсоров терроризма

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Соединённые Штаты не будут включать Россию в американский список стран — спонсоров терроризма, заявил постпред США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
Постпред США при ОБСЕ: Вашингтон не будет включать Россию в список спонсоров терроризма
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По его словам, среди прочего это может навредить зерновой сделке, пишет ТАСС.

Он пояснил, что у США есть конкретные внутренние законодательные нормы относительно государств — спонсоров терроризма, а использование такого законодательства ограничит способности Вашингтона.

Ранее в Европарламенте проголосовали за резолюцию о признании России «страной — спонсором терроризма». Документ не несёт прямых юридических последствий для Евросоюза.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отмечал, что причисление России к странам — спонсорам терроризма чревато нежелательными последствиями.

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