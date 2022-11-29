Пентагон заявил об угрозах интересам США в космосе

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Командующий Космическим командованием Соединённых Штатов генерал Джеймс Дикинсон заявил об угрозах интересам США в космосе.
Пентагон заявил об угрозах интересам США в космосе
  • globallookpress.com
  • © Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency

«Угрозы интересам США и их союзников в космосе существенны. Думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они продолжают расти», — цитирует его ТАСС.

По его словам, «стратегические соперники» США готовы конкурировать с американцами в космическом пространстве.

«В частности, Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности», — указал генерал.

Ранее в МИД России заявили об использовании США инфраструктуры в космосе в военных целях.

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