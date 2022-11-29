Пентагон заявил об угрозах интересам США в космосе
- globallookpress.com
- © Rod Lamkey - Cnp/Keystone Press Agency
«Угрозы интересам США и их союзников в космосе существенны. Думаю, что мы все можем согласиться с тем, что они продолжают расти», — цитирует его ТАСС.
По его словам, «стратегические соперники» США готовы конкурировать с американцами в космическом пространстве.
«В частности, Китай и Россия быстро развивают и демонстрируют космические и противокосмические возможности», — указал генерал.
Ранее в МИД России заявили об использовании США инфраструктуры в космосе в военных целях.