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В МИД России заявили об использовании США инфраструктуры в космосе в военных целях

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На заседании Первого комитета ГА ООН замглавы российской делегации Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооружённых конфликтах.

«Речь идёт о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, это может привести к тому, что данное поведение будет иметь последствия.

«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул он.

Ранее США запустили ракету-носитель со спутником в интересах разведки.

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