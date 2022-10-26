В МИД России заявили об использовании США инфраструктуры в космосе в военных целях
«Речь идёт о задействовании США и их союзниками компонентов гражданской инфраструктуры в космосе, в том числе коммерческой, в вооружённых конфликтах», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, это может привести к тому, что данное поведение будет иметь последствия.
«Квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара», — подчеркнул он.
Ранее США запустили ракету-носитель со спутником в интересах разведки.