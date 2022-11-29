Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии между Россией и США диалога по Украине.

«Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что между российской и американской стороной периодически проходят обмены сигналами о том, «как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве». При этом эти обмены не превращаются в диалог, так как мнения двух сторон абсолютно разные.

Ранее Рябков заявил, что Москва не ведёт диалога с Вашингтоном с предварительными условиями.