Рябков заявил об отсутствии между Россией и США диалога по Украине

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил об отсутствии между Россией и США диалога по Украине.
Рябков заявил об отсутствии между Россией и США диалога по Украине
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«Мне неизвестно ни о каком канале по деконфликтингу применительно к происходящему на Украине. Вообще неизвестно. У нас нет с США диалога по украинской теме, потому что позиции радикально отличаются», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим он добавил, что между российской и американской стороной периодически проходят обмены сигналами о том, «как те или иные действия Москвы и Вашингтона воспринимаются соответственно в Вашингтоне и в Москве». При этом эти обмены не превращаются в диалог, так как мнения двух сторон абсолютно разные.

Ранее Рябков заявил, что Москва не ведёт диалога с Вашингтоном с предварительными условиями.

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