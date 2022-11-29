Замглавы МИД Рябков: Россия не ведёт диалога с США с предварительными условиями

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Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не ведёт диалога с Вашингтоном с предварительными условиями.
Замглавы МИД Рябков: Россия не ведёт диалога с США с предварительными условиями
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«Мы не ведём диалог в режиме выдвижения предварительных условий», — приводит РИА Новости слова Рябкова.

Он добавил, что российская сторона хотела бы согласовать работоспособную программу предстоящей сессии, сбалансированную, которая отвечала бы интересам всех.

Так он ответил на вопрос о том, какие условия должны быть соблюдены, чтобы встреча по ДСНВ состоялась.

Ранее Рябков заявил, что решение о переносе встречи России и США по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III) принималось на политическом уровне.

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