Посольство в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях из-за интервью посла Келина

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Посольство России в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях в российских Telegram-каналах в связи с недавним интервью посла Андрея Келина.
Посольство в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях из-за интервью посла Келина
  • Gettyimages.ru
  • © Hollie Adams

«Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искажённым переводом интервью посла России в Великобритании Андрея Келина», — говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.

Отмечается, что посольство подготовило перевод всего интервью Келина на русский язык.

В дипмиссии призвали ориентироваться на первоисточник.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью Келина британским СМИ, предложила критикам российского дипломата ознакомиться с оригиналом его цитаты о возможном участии его сына в спецоперации на Украине.

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