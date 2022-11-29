Посольство в Лондоне заявило о многочисленных спекуляциях из-за интервью посла Келина
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«Обратили внимание на многочисленные спекуляции в русскоязычном сегменте Телеграма, связанные с неправильной интерпретацией или искажённым переводом интервью посла России в Великобритании Андрея Келина», — говорится в сообщении в Telegram-аккаунте дипмиссии.
Отмечается, что посольство подготовило перевод всего интервью Келина на русский язык.
В дипмиссии призвали ориентироваться на первоисточник.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя интервью Келина британским СМИ, предложила критикам российского дипломата ознакомиться с оригиналом его цитаты о возможном участии его сына в спецоперации на Украине.