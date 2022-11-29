Рябков допустил возможность обмена заключёнными с США до конца года

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Замглавы МИД России Сергей Рябков допустил возможность обмена заключёнными с США до конца года.
Рябков допустил возможность обмена заключёнными с США до конца года
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  • © MFA Russia

«Шанс всегда есть. К сожалению, раньше было несколько ситуаций, когда казалось, что вот-вот состоится решение в пользу этого. Этого не происходило. Но я просто рассказываю о прежнем опыте», — цитирует его РИА Новости.

По словам дипломата, США с перебором использовали методы мегафонной дипломатии в вопросе обмена заключёнными с Россией, но это не способствовало разрешению проблемы.

При этом Рябков добавил, что обмен заключёнными с США послал бы положительный сигнал двусторонним отношениям.

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