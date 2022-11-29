Запускавший дроны в Норвегии россиянин Якунин не признал вину
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Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.
«Российско-британский миллиардер Андрей Якунин не признал свою вину после того, как ему было зачитано обвинение на начавшемся в Тромсе судебном процессе», — говорится в сообщении.
Ранее суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в запуске беспилотников, к 90 дням тюремного заключения.
В конце октября полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.