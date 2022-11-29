Запускавший дроны в Норвегии россиянин Якунин не признал вину

Российский бизнесмен Андрей Якунин, который обвиняется в запуске беспилотников на Шпицбергене, не признал вину.

Об этом сообщила телерадиокомпания NRK.

«Российско-британский миллиардер Андрей Якунин не признал свою вину после того, как ему было зачитано обвинение на начавшемся в Тромсе судебном процессе», — говорится в сообщении.

Ранее суд в Норвегии приговорил 34-летнего россиянина, который обвинялся в запуске беспилотников, к 90 дням тюремного заключения.

В конце октября полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.