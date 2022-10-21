Полиция Норвегии отпустила четверых россиян после задержания за съёмку с дрона
- АГН «Москва»
«Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу», — цитирует заявление полиции РИА Новости.
Как уточняет ведомство, полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила «ничего криминального».
По словам адвокатов, неизвестно, сняты ли обвинения с их клиентов.
Также 19 октября стало известно, что полиция Норвегии сообщила о задержании россиянина за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген.