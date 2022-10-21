Полиция Норвегии отпустила четверых россиян после задержания за съёмку с дрона

Полиция Норвегии отпустила четверых россиян, которые были задержаны в северной норвежской провинции Нурланн за съёмку с дрона.

«Четверо граждан России, которые были задержаны в Мушеэне 11 октября и позже взяты под стражу до 21 октября, отпущены на свободу», — цитирует заявление полиции РИА Новости.

Как уточняет ведомство, полиция отсмотрела снятые россиянами материалы и не обнаружила «ничего криминального».

По словам адвокатов, неизвестно, сняты ли обвинения с их клиентов.

Также 19 октября стало известно, что полиция Норвегии сообщила о задержании россиянина за управление беспилотником на архипелаге Шпицберген.