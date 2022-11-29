Полковник ВС США в отставке Макгрегор: Украина не сможет победить

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Полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что Украина не побеждает и не сможет победить Россию.
Полковник ВС США в отставке Макгрегор: Украина не сможет победить
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По его словам, администрация президента США Джо Байдена совершает непростительную ошибку, отказываясь говорить американскому народу правду. 

Макгрегор пишет, что вопреки утверждениям западных СМИ «Украина не выигрывает и не выиграет» в конфликте с Россией. 

Он добавил, что на протяжении месяцев украинские войска вели «бесконечную серию бессмысленных атак на российскую оборону» на юге, в результате чего это привело к «опасному ослаблению» ВСУ.

Ранее Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия украинских войск, обстреливающих гражданские объекты.

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