Полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор в статье для The American Conservative заявил, что Украина не побеждает и не сможет победить Россию.

По его словам, администрация президента США Джо Байдена совершает непростительную ошибку, отказываясь говорить американскому народу правду.

Макгрегор пишет, что вопреки утверждениям западных СМИ «Украина не выигрывает и не выиграет» в конфликте с Россией.

Он добавил, что на протяжении месяцев украинские войска вели «бесконечную серию бессмысленных атак на российскую оборону» на юге, в результате чего это привело к «опасному ослаблению» ВСУ.

Ранее Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия украинских войск, обстреливающих гражданские объекты.