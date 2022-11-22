Экс-полковник ВС США Макгрегор раскритиковал ВСУ за обстрелы мирных жителей

Полковник Вооружённых сил США в отставке Дуглас Макгрегор в интервью Grayzone раскритиковал действия украинских войск, обстреливающих гражданские объекты.

Он отметил, что российские войска не стремятся нанести ущерб гражданским.

По его словам, при этом есть немало свидетельств использования украинскими военными реактивных систем залпового огня HIMARS для ударов по гражданским в Донецке, Луганске и Крыму, цитирует его РИА Новости.

Макгрегор также назвал действия российской армии «благоразумными и щепетильными».

Ранее Макгрегор заявил, что украинская армия за время конфликта потеряла более 100 тыс. человек убитыми.

По его словам, ВСУ находятся «на последнем издыхании» и ждут сокрушительного удара, который «раздавит их».