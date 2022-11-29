Правительство Италии прорабатывает вопрос о национализации завода ЛУКОЙЛа на Сицилии

Власти Италии прорабатывают вопрос национализации принадлежащего ЛУКОЙЛу нефтеперерабатывающего завода в городе Приоло на Сицилии.

Об этом пишет La Repubblica.

«Правительство вроде бы решило: нефтеперерабатывающий завод в Приоло, наиболее важный в стране, может быть спасён только посредством вмешательства государства», — цитирует РИА Новости материал издания.

Отмечается, что решение может быть принято в четверг,1 декабря.

В статье говорится, что завод ЛУКОЙЛа на Сицилии перерабатывает российскую нефть Urals.

Вопрос о национализации был поднят в связи с новыми санкциями ЕС в отношении России, которые предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт нефти из России с 5 декабря.

В середине ноября вице-премьер России Александр Новак провёл совещание в координационном центре при правительстве, на котором обсудили меры поддержки нефтяной отрасли в связи с возможными последствиями от введения эмбарго на российские энергоносители.