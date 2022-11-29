Узнать больше

Генконсульство: Китай упростил выдачу нетуристических виз россиянам

Короткая ссылка
КНР упростила процедуру выдачи ряда виз россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство Китая в Хабаровске.

«Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических», — заявили в генеральном консульстве.

В материале сказано, что на данный момент требования для подачи заявления на визу такие же, как до пандемии, за исключением необходимости предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что визу можно получить за неделю.

Ранее генеральное консульство КНР в Хабаровске заявило, что визовые требования для поездки граждан России в Китай упростили.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить