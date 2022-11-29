Генконсульство: Китай упростил выдачу нетуристических виз россиянам

КНР упростила процедуру выдачи ряда виз россиянам. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на генконсульство Китая в Хабаровске.

«Упрощена визовая процедура для получения рабочих, семейных, учебных виз, для бизнеса — всех, кроме туристических», — заявили в генеральном консульстве.

В материале сказано, что на данный момент требования для подачи заявления на визу такие же, как до пандемии, за исключением необходимости предъявить сертификат о вакцинации от COVID-19.

Отмечается, что визу можно получить за неделю.

Ранее генеральное консульство КНР в Хабаровске заявило, что визовые требования для поездки граждан России в Китай упростили.