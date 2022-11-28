Генконсул Китая рассказал об упрощении визовых требований к россиянам

Визовые требования для поездки граждан России в Китай упростили. Об этом сообщило генеральное консульство КНР в Хабаровске.

«Мы придаём большое значение бесперебойному и безопасному передвижению людей через государственную границу двух стран», — приводит Интерфакс слова генконсула Цзян Сяояна.

По его словам, требования к документам в основном вернулись к действующим до пандемии.

Он также отметил, что общее число пересечений границы двух стран в год составляет 3 млн.

Ранее временный поверенный в делах США в Москве Элизабет Руд заявила, что Соединённые Штаты пытаются найти более доступные, чем Польша, места для россиян для получения иммиграционных виз.