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Посла Степанова вызвали в МИД Канады выразить обеспокоенность законом об ЛГБТ

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Посол России в Канаде Олег Степанов сообщил, что его вызвали в МИД страны, чтобы выразить обеспокоенность новым законом о запрете ЛГБТ-пропаганды и несогласие с тем, как его комментировала дипмиссия.

Как информирует РИА Новости, публикация в официальном Twitter-аккаунте посольства с изображением перечёркнутого радужного флага и подписью, что семья — это мужчина, женщина и дети, вызвала широкий резонанс.

«Был приглашён заммининдел Сандрой Маккардел, которая выразила озабоченность правительства Канады нашими законодательными инициативами по сбережению молодого поколения от нетрадиционной пропаганды, которые они считают противоречащими универсальным правам человека», — сообщил посол.

24 ноября Госдума России приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

26 ноября в российском посольстве в Вашингтоне заявили, что, подвергая критике закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, американские чиновники грубо вмешиваются во внутренние дела России.

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