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Посольство: Россия считает вмешательством в её дела критику США закона о ЛГБТ-пропаганде

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Подвергая критике закон о запрете пропаганды ЛГБТ, смены пола и педофилии, американские чиновники грубо вмешиваются во внутренние дела России, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

«Рассматриваем подобные заявления как грубое вмешательство в наши внутренние дела. Россия последовательно выступает за защиту традиционных семейных ценностей», — приводит заявление диппредставительства РИА Новости.

В российской дипмиссии напомнили, что Россия открыто выступает против попыток западных стран навязать другим государствам псевдолиберальные идеи о правах человека.

В посольстве также призвали американскую сторону уважать выбор российских граждан.

Ранее Госдума России приняла в третьем чтении закон о запрете пропаганды ЛГБТ, педофилии и смены пола в рекламе, книгах, кино и СМИ, а также о включении такой информации в перечень запрещённой для детей.

Совет Федерации рассмотрит пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ 30 ноября.

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