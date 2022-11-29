Узнать больше

Пентагон: США и Россия наладили ряд каналов связи для обсуждения вопросов безопасности

Короткая ссылка
Вашингтон и Москва наладили несколько каналов связи для обсуждений в сфере безопасности. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на американское военное ведомство.

«США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчётов, военных инцидентов и эскалации», — сказано в материале.

В ведомстве также сообщили, что там обнадёжены «недавними звонками высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам».

Также отмечается, что продолжение диалога играет решающую роль.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить