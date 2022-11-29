Пентагон: США и Россия наладили ряд каналов связи для обсуждения вопросов безопасности
«США сохраняют несколько каналов связи для обсуждения важнейших вопросов безопасности с Россией во время непредвиденных обстоятельств или чрезвычайных ситуаций в целях предотвращения просчётов, военных инцидентов и эскалации», — сказано в материале.
В ведомстве также сообщили, что там обнадёжены «недавними звонками высокопоставленных представителей Пентагона российским коллегам».
Также отмечается, что продолжение диалога играет решающую роль.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).