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Белый дом: США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по ДСНВ

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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби заявил, что США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-III).

«Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-III», — цитирует РИА Новости заявление Кирби на брифинге.

По его словам, Вашингтон намерен вести работу с Москвой через посольство, чтобы «понять, что произошло, и вернуться к графику как можно скорее».

Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.

Позже в Госдепе заявили о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки».

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