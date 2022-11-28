Белый дом: США рассчитывают на скорое проведение встречи с Россией по ДСНВ
«Мы очень ждали начала консультаций, потому что мы верим в важность СНВ-III», — цитирует РИА Новости заявление Кирби на брифинге.
По его словам, Вашингтон намерен вести работу с Москвой через посольство, чтобы «понять, что произошло, и вернуться к графику как можно скорее».
Ранее в МИД России сообщили о переносе сроков сессии комиссии России и США по ДСНВ в Каире.
Позже в Госдепе заявили о готовности провести переговоры с Россией по ДСНВ «в кратчайшие сроки».