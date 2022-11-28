Французский политик Филиппо: Европа поплатится триллионами евро из-за решения помогать Украине

Лидер французского движения «Патриоты» и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо заявил, что решение стран Евросоюза помогать Украине приведёт к переводу триллионов евро из ЕС в США.

«Наша суицидальная реакция на украинский кризис приведёт к массовому переводу триллионов евро из стран Евросоюза в США!» — написал он в Twitter.

Филиппо считает, что США пролоббировали интересы Вашингтона среди лидеров стран Европы и сделали их «активными соучастниками этой бойни».

Политик также призвал европейское сообщество проснуться.

Ранее Филиппо заявил, что западные политики должны потребовать от украинского лидера Владимира Зеленского начать возвращать денежные средства, которые выделялись Киеву на военную помощь.