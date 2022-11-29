Власти Венгрии заявили о планах закупить у Киева 10 тысяч тонн зерна на $3,5 млн
- РИА Новости
Об этом заявила президент страны Каталин Новак в ходе встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, а также с главами правительств Бельгии, Литвы и Польши, состоявшейся в Киеве.
«Сегодня я с гордостью объявляю, что Венгрия взяла на себя обязательство (закупить у Украины) 10 тыс. тонн зерна на $3,5 млн в рамках объявленной программы», — цитирует её РИА Новости.
18 ноября власти Венгрии заявили о готовности выделить Украине до €150 млн в рамках помощи в следующем году.
Новак посетила Киев по приглашению Зеленского. Также она посетила Закарпатскую область.