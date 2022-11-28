Чавушоглу анонсировал встречу с главами МИД Финляндии и Швеции

Встреча глав турецкого, финского и шведского МИД, на которой стороны намерены обсудить процесс присоединения Финляндии и Швеции к НАТО, состоится во вторник, 29 ноября, в Бухаресте. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Завтра в Бухаресте состоится трёхсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии», — приводит его слова телеканал NTV.

По словам главы турецкого МИД, процесс идёт хорошо, однако всё ещё есть ряд трудностей, требующих разъяснения.

Чавушоглу добавил, что проблем со Швецией больше, чем с Финляндией.

«Швеция — та страна, которая должна предпринять больше шагов», — заключил он.

8 ноября Чавушоглу отметил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые на себя обязательства для вступления в НАТО.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.