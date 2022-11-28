Чавушоглу анонсировал встречу с главами МИД Финляндии и Швеции
- AP
«Завтра в Бухаресте состоится трёхсторонняя встреча с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии», — приводит его слова телеканал NTV.
По словам главы турецкого МИД, процесс идёт хорошо, однако всё ещё есть ряд трудностей, требующих разъяснения.
Чавушоглу добавил, что проблем со Швецией больше, чем с Финляндией.
«Швеция — та страна, которая должна предпринять больше шагов», — заключил он.
8 ноября Чавушоглу отметил, что Швеция и Финляндия пока не выполнили взятые на себя обязательства для вступления в НАТО.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган напомнил, что сроки вступления Финляндии и Швеции в НАТО зависят от выполнения этими странами требований Анкары.